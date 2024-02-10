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Самедов — о Дмитрии Комбарове: «У него есть всё, чтобы стать хорошим тренером»

10 Февраля 2024 • 21:10 Комментировать

Селекционер воронежского «Факела» Александр Самедов высказался о назначении своего бывшего партнёра по команде Дмитрия Комбарова главным тренером «Спартака-2».

«Он провел хороший сезон в «Звезде», у него там вполне получалось. А сейчас у Дмитрия новый этап, новая команда. Думаю, у него есть все, чтобы стать хорошим тренером», — приводит слова Самедова Sport24.

Напомним, в январе «Спартак» объявил о назначении 37-летнего Комбарова на пост главного тренера второй команды, которая с нового сезона станет участником Второй лиги дивизиона Б.

Ранее Комбаров работал в «Звезде» из Санкт-Петербурга (2022-2024).

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Дмитрий Комбаров Александр Самедов Спартак-2 ещё теги
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