Во Второй лиге Б сыграют 11 новых клубов

Во Второй лиге Б с начала нового сезона сыграют сразу 11 новых клубов. Их все в своём телеграм-канале назвал журналист Сергей Ильёв.

Так, в лиге появятся четыре дубль команд Премьер-лиги: «Спартак-2», «Пари НН-2», «Ростов-2» и «Крылья Советов-2». А также в турнир заявляются «Орёл», казанский «Сокол», московский «Уралец», «Ангушт» из Назрани, черкесский «Нарт», тольяттинская «Лада» и «Строитель» из города Каминск-Шахтинский.

«Уралец», «Сокол» и «Строитель» - стопроцентные, если ничего не запамятовал, дебютанты турнира. 11 новичков — а Баста снял с пробега легендарный ростовский СКА, отправив его в Медиалигу...», - добавляет Ильёв.