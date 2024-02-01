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Вторая лига Б

Во Второй лиге Б сыграют 11 новых клубов

01 Февраля 2024 • 18:58 Комментировать

Во Второй лиге Б с начала нового сезона сыграют сразу 11 новых клубов. Их все в своём телеграм-канале назвал журналист Сергей Ильёв.

Так, в лиге появятся четыре дубль команд Премьер-лиги: «Спартак-2», «Пари НН-2», «Ростов-2» и «Крылья Советов-2». А также в турнир заявляются «Орёл», казанский «Сокол», московский «Уралец», «Ангушт» из Назрани, черкесский «Нарт», тольяттинская «Лада» и «Строитель» из города Каминск-Шахтинский.

«Уралец», «Сокол» и «Строитель» - стопроцентные, если ничего не запамятовал, дебютанты турнира. 11 новичков — а Баста снял с пробега легендарный ростовский СКА, отправив его в Медиалигу...», - добавляет Ильёв.

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