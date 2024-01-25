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Вторая лига Б

Кирилл Комбаров: Брат не звал меня в «Спартак-2»

25 Января 2024 • 17:33 Комментировать

Бывший футболист столичного «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал, приглашал ли его Дмитрий Комбаров в тренерский штаб «Спартака-2».

«Брат не звал к себе в тренерский штаб. Я и сам не хочу идти на тренерскую работу. Мне интересна другая сфера, я помогаю Диме формировать команду, как это было в «Звезде», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

При этом экс-игрок отметил, что если брату будет нужен совет по тактике, то он обязательно ему поможет.

На прошлой неделе «Спартак» сообщил, что Дмитрий Комбаров назначен на пост главного тренера «Спартака-2», который будет играть во Второй лиге с нового сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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