Кирилл Комбаров отреагировал на назначение брата в «Спартак-2»

Экс-футболист московского «Спартака» Кирилл Комбаров поделился мнением о назначении Дмитрий Комбарова на пост наставника второй команды «красно-белых».

«С радостью отнесся к назначению Димы. Переход в «Спартак‑2» — следующая ступень для развития Димы как тренера, здесь он должен доказать свою состоятельность», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

Напомним, в конце декабря «Спартак» объявил о возрождении второй команды, а в середине января сообщил о назначении Дмитрия Комбарова на должность главного тренера команды.

Летом «Спартак-2» начнет свое выступление во Второй российской лиге.