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Кечинов: «Желаю Комбарову, чтобы у него всё получилось в «Спартаке-2»

21 Января 2024 • 17:09 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на назначение Дмитрия Комбарова новым главным тренером второй команды «красно-белых».

«Получится ли у Комбарова? Не знаю, но я желаю Дмитрию, чтобы у него все получилось в его работе. Но одно дело – быть хорошим футболистом и другое – быть тренером», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

Как считает эксперт, только время сможет дать ответ на вопрос, получится ли у Комбарова в «Спартаке-2».

Ранее 36-летний Комбаров возглавлял санкт-петербургскую «Звезду».

Напомним, с 2010 по 2019 год Комбаров играл за основную команду «Спартака» и в одно время даже был капитаном «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Комбаров Валерий Кечинов Спартак-2 ещё теги
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