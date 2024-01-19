Питерское «Динамо» рассталось с Белоруковым, экс-лидер «Амкара» возглавлял клуб год

Легенда пермского «Амкара», а ныне начинающий тренер Дмитрий Белоруков спустя год после назначения покинул петербургское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Белоруков проработал в «Динамо» более года – с января 2023 года. На тренерском мостике специалист провёл 35 матчей. Под его руководством «Динамо» заняло второе место в группе 2Б по итогам прошлого сезона, а также девятое место в группе 2 по итогам прошедшего сезона во Второй лиге Б.

Белоруков будучи футболистом практически всю карьеру защищал цвета пермского «Амкара», в котором долгое время был капитаном и одним из лидеров центра обороны.