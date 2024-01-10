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Комбаров — о возможном назначении в «Спартак-2»: «Ясность появится в течение недели»

10 Января 2024 • 17:00 Комментировать

Бывший капитан «Спартака» Дмитрий Комбаров, а ныне наставник санкт-петербургской «Звезды», ответил на вопрос о своём будущем.

Ранее сообщалось, что 36-летний специалист может возглавить возрожденный «Спартак-2».

«Продолжу ли тренировать «Звезду»? Сейчас пока не даю никаких комментариев. «Спартак-2»? Думаю, ясность появится в течение недели», — приводит слова Комбарова «РБ Спорт».

Напомним, Комбаров является главным тренером «Звезды» с прошлого лета. Первую часть сезона команда из Санкт-Петербурга завершила на 12-й позиции в турнирной таблице Второй Лиги Б группы 2, набрав 20 очков в 17 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Комбаров Спартак-2 Звезда Санкт-Петербург ещё теги
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