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Вторая лига Б

В «Севастополе» рассказали о состоянии стадиона после шторма

27 Ноября 2023 • 18:37 Комментировать

В минувшие выходные на черноморское побережье обрушился сильнейший шторм. Не обошла стихия и Крымский полуостров. Гендиректор местного ФК «Севастополь» Валерий Чалый рассказал, как стихийное бедствие пережил домашний стадион его команды.

«Ночь прошла нормально. Чаша футбольного стадиона не пострадала, все объекты находятся далеко от береговой линии. Но всё, что было рядом с ней — посмывало, - говорит Чалый телеканалу «Матч ТВ».

Ранее в «Сочи» сообщили, что от сильного ветра пострадала клубная база, на которой тренируются футболисты команды.

«Севастополь» выступает во Второй лиге в дивизионе «Б».

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Евро-Футбол.Ру,
Севастополь Валерий Чалый
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