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Вторая лига Б

Будущее Дмитрия Комбарова в «Звезде» под вопросом

22 Ноября 2023 • 17:12 Комментировать

Наставник «Звезды» из Санкт-Петербурга Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о будущем на посту главного тренера команды.

«Пока не даю комментариев. Когда будет понятно, вы узнаете. Какой дедлайн? Пока не знаю», — приводит слова Комбарова портал «РБ Спорт».

Напомним, бывший футболист московского «Спартака» и сборной России стал главным тренером «Звезды» в июле прошлого года.

После 17 туров «Звезда» занимает 11-е место в турнирной таблице Второй лиги Б группы 2, имея в своем активе 20 зачетных баллов.

Совсем недавно команда завершила свое выступление в этом году и отправилась в отпуск.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Комбаров Звезда Санкт-Петербург
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