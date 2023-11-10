«Леон Сатурн» создал аллею в честь своих футбольных болельщиков

Руководство «Леон Сатурна» провело торжественное мероприятие по высадке аллеи в честь своих футбольных болельщиков. Акцию поддержало руководство городского округа, которое вместе с тренерами, футболистами и болельщиками клуба высаживало деревья.

«Нам удалось сделать акцию не только для болельщиков нашей команды, но и всех раменчан. Мы рады, что нам удалось воплотить эту идею в жизнь», - цитируют «Вести Подмосковья» директора и главного тренера «Сатурна» Романа Широкова.

Напомним, что коллектив из Раменска потерял шансы на борьбу за выход в Первую лигу по итогам текущего сезона.