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Вторая лига Б

«Леон Сатурн» создал аллею в честь своих футбольных болельщиков

10 Ноября 2023 • 12:29 Комментировать

Руководство «Леон Сатурна» провело торжественное мероприятие по высадке аллеи в честь своих футбольных болельщиков. Акцию поддержало руководство городского округа, которое вместе с тренерами, футболистами и болельщиками клуба высаживало деревья.

«Нам удалось сделать акцию не только для болельщиков нашей команды, но и всех раменчан. Мы рады, что нам удалось воплотить эту идею в жизнь», - цитируют «Вести Подмосковья» директора и главного тренера «Сатурна» Романа Широкова.

Напомним, что коллектив из Раменска потерял шансы на борьбу за выход в Первую лигу по итогам текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Леон Сатурн
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