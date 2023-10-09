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Вторая лига Б

Широков: «Одним действием похоронили весь сезон, не вижу характера чемпионского»

09 Октября 2023 • 11:56 Комментировать

Раменский «Сатурн» принимал «Сахалинец» в матче третьей группы дивизиона «Б» Второй лиги. В споре конкурентов за победу в турнире хозяева поля достаточно быстро открыли счет после углового и удара Тимура Мелекесцева. После перерыва «Сахалинец» забил два мяча и победил со счетом 2:1.

- Одним действием похоронили весь сезон. Честно говоря, не вижу характера чемпионского, поэтому трудно на что-то рассчитывать, - приводят слова главного тренера «Сатурна» Романа Широкова «Вести Подмосковья».

Наставник также добавил, что его команде нужно стабильно побеждать, чтобы иметь шансы в борьбе за первое место с «Калугой».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Леон Сатурн
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