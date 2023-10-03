«Леон Сатурн» почти догнал лидера

«Леон Сатурн» провёл очередной матч в группе 3 дивизиона «Б» Второй лиги. Команда из Раменска победила со счетом 2:0 благодаря метким ударам Тимура Мелекесцева и Даниила Соболева. Этот успех позволил ей приблизиться на расстояние в одно очко к лидирующей «Калуге».

- У нас есть один игрок, который обладает большим исполнительским мастерством и по свой голове – не в обиду остальным – превосходит всех, находящихся на поле, - приводят слова главного тренера «Сатурна» Романа Широкова «Вести Подмосковья».

Также наставник отметил и фактор везения, который сыграл в пользу его команды.