​Балотелли и Нани поддержали клуб из России

«Электрон» из Великого Новгорода имеет серьёзные финансовые трудности и рискует пропасть с футбольной карты России. На этом фоне несколько известных футболистов записали видеообращения, в которых поддержали клуб третьего по рангу футбольного дивизиона России.

Среди игроков, которые поддержали «Электрон», оказались звёздные Марио Балотелли и Луиш Нани. На видео, опубликованном на страничке клуба, Балотелли и Нани произносят фразу: «Электрон», живи!»

Видео можно посмотреть в публикации по ссылке.

На текущий момент «Электрон» занимает последнее место в таблице своей группы Второй лиги.

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