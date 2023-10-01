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Вторая лига Б

​Балотелли и Нани поддержали клуб из России

01 Октября 2023 • 14:52 Комментировать

«Электрон» из Великого Новгорода имеет серьёзные финансовые трудности и рискует пропасть с футбольной карты России. На этом фоне несколько известных футболистов записали видеообращения, в которых поддержали клуб третьего по рангу футбольного дивизиона России.

Среди игроков, которые поддержали «Электрон», оказались звёздные Марио Балотелли и Луиш Нани. На видео, опубликованном на страничке клуба, Балотелли и Нани произносят фразу: «Электрон», живи!»

Видео можно посмотреть в публикации по ссылке.

На текущий момент «Электрон» занимает последнее место в таблице своей группы Второй лиги.

Во Второй лиге тренер зажигательно станцевал в раздевалке

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Луиш Нани Электрон
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