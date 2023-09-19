Широков прокомментировал первую победу в «Сатурне»

После неожиданного ухода Олега Кононова из «Леона Сатурна» главным тренером команды стал Роман Широков. Рокировка не принесла немедленных результатов, и подмосковный коллектив с первого места в своей группе Второй лиги упал на шестое.

В понедельник команда из Раменска играла против «Рязани» на нейтральном поле и добилась победы со счетом 4:1, поднявшись сразу на вторую строчку в таблице.

- Мы без трудностей не можем, поэтому небольшие проблемы себе создали. Но с честью вышли из ситуации. Ребята – молодцы, - приводят слова Широкова после игры «Вести Подмосковья».

В субботу «Сатурну» предстоит поединок против конкурентов из «Динамо» Владивосток.