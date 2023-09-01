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Вторая лига Б

Широков - о назначении наставником «Сатурна»: «Получается, не зря учился»

01 Сентября 2023 • 14:55 Комментировать

Главный тренер «Сатурна» Олег Кононов ушёл в отставку. Эта новость стала неожиданной, ведь опытный наставник хорошо работал в Раменском. Его подопечные победили в пяти стартовых матчах сезона из шести и  лидируют в своей группе Второй лиги, а также успешно играют в кубковом турнире.

Тренировать команду будет Роман Широков, экс-игрок «Зенита», «Спартака», ЦСКА и других команд. 42-летний специалист является генеральным директором «Сатурна».

«Соответствующая тренерская лицензия у меня есть. Получается, не зря учился», - приводят слова Широкова «Вести Подмосковья».

Также гендиректор-тренер подтвердил намерение вывести «Сатурн» в Первую лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Сатурн Роман Широков
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