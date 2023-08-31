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Губерниев — о назначении Широкова: «Это стыд и позор для «Сатурна»

31 Августа 2023 • 22:15 Комментировать
Леон Сатурн
...
Квант
03.09 15:00

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о назначении Романа Широкова на пост исполняющего обязанности наставника «Сатурна».

«Я не знаю, что там происходит, но это стыд и позор для «Сатурна». Если команда, взвешивая риски, делает такой выбор, а она уже давно его сделала, то мне хочется пожалеть «Сатурн», — приводит слова Губерниева Metaratings

Ранее сообщалось, что Кононов покинул должность главного тренера «Сатурна» по собственному желанию, а исполняющим обязанности рулевого стал Роман Широков, который на данный момент работает в раменском клубе спортивным директором.

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Евро-Футбол.Ру,
Сатурн Роман Широков Дмитрий Губерниев
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Сегодня, 31 Августа
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