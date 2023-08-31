Олег Кононов покинул пост главного тренера раменского «Сатурна».
Как стало известно порталу «РБ Спорт», 57-летний специалист написал заявление по собственному желанию. Напомним, Кононов возглавлял «Сатурн» с начала июля этого года.
Сообщается, что исполняющим обязанности главного тренера команды стал Роман Широков, занимающий должность спортивного директора «Сатурна».
По данным источника, цель «Сатурна» остается прежней — завоевать первое место во Второй лиге Б группе 3.
После шести туров «Сатурн» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 15 очков.
Следующий матч раменский клуб проведет 3 сентября против «Кванта».
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