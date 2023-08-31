Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Вторая лига Б

Источник: Кононов покинул «Сатурн» слухи

31 Августа 2023 • 21:15 Комментировать
Леон Сатурн
...
Квант
03.09 15:00

Олег Кононов покинул пост главного тренера раменского «Сатурна».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», 57-летний специалист написал заявление по собственному желанию. Напомним, Кононов возглавлял «Сатурн» с начала июля этого года.

Сообщается, что исполняющим обязанности главного тренера команды стал Роман Широков, занимающий должность спортивного директора «Сатурна».

По данным источника, цель «Сатурна» остается прежней — завоевать первое место во Второй лиге Б группе 3.

После шести туров «Сатурн» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 15 очков.

Следующий матч раменский клуб проведет 3 сентября против «Кванта».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сатурн Роман Широков Олег Кононов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕОН САТУРН КВАНТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
21:15 · Вторая лига Б
Источник: Кононов покинул «Сатурн» слухи
02 Августа
20:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Рыжиков хочет работать главным тренером, а не тренером вратарей»
31 Июля
14:41 · Вторая лига А
Стипиди: «Если из Второй лиги сделали манну небесную, то почему её не освещают?» эксклюзив
27 Июля
19:57 · Вторая лига Б
Экс-защитник «Урала» Хозин продолжит карьеру в ростовском СКА
21 Июля
06:31 · Вторая лига Б
Три автобуса «Луча» оценили максимум в 1,7 млн рублей
Все новости