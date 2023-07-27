Экс-защитник «Урала» Хозин продолжит карьеру в ростовском СКА

Бывший игрок обороны екатеринбургского «Урала», «Алании» и столичного «Торпедо» Владимир Хозин в свои 34 года продолжит карьеру в клубе Второй лиги – футбольном клубе СКА из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает портал Transfermarkt. Футболист перешёл в новую команду в статусе свободного агента.

Минувший сезон опытный футболист провёл в клубе Мелбет-Первой лиги – красноярском «Енисее». Он провёл за сибирский клуб всего 11 официальных матчей в сезоне во всех турнирах.

Ростовский СКА выступает в дивизионе «Б» Второй лиги в группе №1.