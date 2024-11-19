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Евсеев: «Ну буду слепым работать, кроты же живут как-то»

19 Ноября 2024 • 14:37 Комментировать

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался о своём состоянии после того, как в него брызнули перцовым баллончиком в Астрахани.

«Зачастили вы ко мне обращаться, не за меня надо переживать, а за сборную в Сталинграде, у которой игра. Я сам более‑менее. Проблемы со зрением? Слепым буду работать, у меня помощники есть. Кроты же живут как‑то. Ситуация прошла, лечимся», - говорит Вадим Валентинович с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что на Евсеева во время выезда его команды напали двое мужчин. В итоге ассистент тренера получил ножевое ранение щеки, а самому Евсееву брызнули баллончиком в лицо.

«Раскаиваюсь»: Напавший на Евсеева человек дал комментарий

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Евро-Футбол.Ру,
Вадим Евсеев Ленинградец
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