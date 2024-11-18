В «Ленинградце» заявили, что не будут приставлять охрану к Евсееву

В клубе Второй лиги, «Лениградце» заявили, что не будут организовывать Вадиму Евсееву охрану после нападения на тренера.

«Перестаньте! Из-за двух отморозков, такое всегда может, где угодно, произойти. Конечно, никакой охраны», - заявил «Спорту День за Днём» гендиректор «Ленинградца» Игорь Левит.

Напомним, что в Астрахани после матча «Ленинградца» с местным «Волгарём» на Евсеева и его ассистента было совершено нападение. Сам тренер пострадал от перцового баллончика, его коллега получил ножевое ранение в щёку.

Ранее дал свой комментарий и раскаялся напавший на Евсеева человек.