Тарханов: «Желаю Евсееву здоровья, чтобы всё в порядке было с глазами»

Тренер Александр Тарханов прокомментировал нападение на наставника «Ленинградца» Вадима Евсеева.

- Желаю ему здоровья, чтобы все в порядке было с глазами. Еще у Шмарко там раны небольшие, их вроде уже зашили, - заявил Тарханов «МК-Спорту».

Один из самых известных отечественных специалистов отметил, что избежать подобных конфликтов можно разве что закрываясь в гостинице до и после футбольного матча. В целом Тарханов удивлен количеством безумия вокруг футбола, вспоминая нападение на израильских болельщиков в Нидерландах.

Напомним, что на Евсеева и его ассистента Александра Шмарко напали в Астрахани. Преступники задержаны.