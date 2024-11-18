В «Ленинградце» поделились подробностями нападения на Евсеева

В «Ленинградце» прокомментировали детали нападения на тренеров клуба в Астрахани.

По данным клубного телеграм-канала, после игры с «Волгарём» сотрудники клуба из ресторана направлялись в гостиницу. Преступники напали на шедших последними Вадима Евсеева и Александра Шмарко, нанеся им телесные повреждения.

Как сообщается, «оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции». У Шмарко порез щеки, Евсееву брызнули в лицо из баллончика.

Отмечается, что инцидент не имеет отношения к футбольному матчу с «Волгарём», который состоялся в воскресенье (1:1).