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Полиция задержала напавших на Евсеева и Шмарко

18 Ноября 2024 • 10:31 Комментировать

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и его ассистент Александр Шмарко пострадали в конфликте с двумя мужчинами в Астрахани.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они подошли к представителям футбольного клуба и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку, - так для «Матч ТВ» прокомментировали инцидент в управлении МВД России по Астраханской области.

Отмечается, что нападавшие задержаны, это местные жители 2002 и 2003 годов рождения. Один из них находится под следствием за мошенничество.

Ранее сообщалось, что пострадавшие тренеры «Ленинградца» вместе с командой вернутся домой.

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Евро-Футбол.Ру,
Вадим Евсеев Ленинградец
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