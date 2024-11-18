Полиция задержала напавших на Евсеева и Шмарко

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и его ассистент Александр Шмарко пострадали в конфликте с двумя мужчинами в Астрахани.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они подошли к представителям футбольного клуба и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку, - так для «Матч ТВ» прокомментировали инцидент в управлении МВД России по Астраханской области.

Отмечается, что нападавшие задержаны, это местные жители 2002 и 2003 годов рождения. Один из них находится под следствием за мошенничество.

Ранее сообщалось, что пострадавшие тренеры «Ленинградца» вместе с командой вернутся домой.