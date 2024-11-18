Тренеры «Ленинградца» полетят в Санкт‑Петербург вместе с командой

Тренеры «Ленинградца», пострадавшие в конфликте в Астрахани, готовятся к вылету в Санкт‑Петербург. В воскресенье наставник команды Вадим Евсеев и его помощник Александр Шмарко подверглись нападению со стороны двух мужчин.

— Всё нормально, в 14:00 вылетаем в Санкт‑Петербург. Тренеры уже в гостинице, слава богу, все живы‑здоровы, - так для «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию спортивный директор «Ленинградца» Денис Гагарин.

Он добавил, что завтра у команды выходной, а в среду пострадавшие сотрудники клуба вернутся к работе. Напомним, что вчера «Ленинградец» сыграл 1:1 с «Волгарём» в матче Второй лиги.