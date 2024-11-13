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Вторая лига А: золото и серебро

Бушманов отреагировал на закрытие второй команды «Краснодара»

13 Ноября 2024 • 17:33 Комментировать
Краснодар-2
...
Металлург Липецк
16.11 19:00

Российский тренер Евгений Бушманов поделился комментарием о возможном закрытии «Краснодара-2».

Ранее появилась информация о том, что руководство «Краснодара» решило снять вторую команду со Второй лиги.

Специалист заявил, что вторая команда позволяет молодым игрокам развиваться и выходить на новый уровень.

— А почему такое решение было принято в «Краснодаре», мне сложно судить со стороны, — приводит слова Бушманова «ВсеПроСпорт».

После 17 туров «Краснодар-2» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Второй лиги А группы «Серебро», набрав 16 очков.

В последнем туре чемпионата «быки» примут липецкий «Металлург».

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Бушманов Краснодар-2

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