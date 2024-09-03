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Евдокимов покинул пост главного тренера «Кубани»

03 Сентября 2024 • 13:45 Комментировать

«Кубань» расторгла контракт с главным тренером Робертом Евдокимовым, сообщает пресс-служба клуба Второй футбольной лиги.

 
«Профессиональный футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Роберт Евдокимов прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон», - говорится в сообщении.
 
Евдокимов возглавил «Кубань» в апреле текущего года, по итогам сезона команда покинула Первую лигу. В сезоне 2024/2025 Второй лиги под руководством специалиста команда сыграла семь матчей, в которых одержала одну победу, потерпела три поражения и еще три поединка свела к ничьей.
 
Также из клуба уходят старший тренер Олег Веретенников, тренер Евгений Варламов и тренер вратарей Платон Захарчук.
 
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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Роберт Евдокимов
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