Евдокимов покинул пост главного тренера «Кубани»

«Кубань» расторгла контракт с главным тренером Робертом Евдокимовым, сообщает пресс-служба клуба Второй футбольной лиги.

«Профессиональный футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Роберт Евдокимов прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон», - говорится в сообщении.

Евдокимов возглавил «Кубань» в апреле текущего года, по итогам сезона команда покинула Первую лигу. В сезоне 2024/2025 Второй лиги под руководством специалиста команда сыграла семь матчей, в которых одержала одну победу, потерпела три поражения и еще три поединка свела к ничьей.

Также из клуба уходят старший тренер Олег Веретенников, тренер Евгений Варламов и тренер вратарей Платон Захарчук.