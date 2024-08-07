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В «Авангарде» высказались о ближайшем матче на фоне боевых действий в области

07 Августа 2024 • 15:26 Комментировать

В курском «Авангарде» дали комментарий по поводу ближайшего домашнего матча команды. Как известно, в Курской области идут боевые действия.

По словам Ивана Чернышева, пресс-атташе клуба, на текущий момент проведению матча «Авангарда» против «Велеса» ничего не угрожает.

«Для нас на данный момент ничего пока не меняется. Ближайший домашний матч будет 17 августа. В регионе введены ограничения на проведение массовых мероприятий, но пока нет конкретных сроков», - цитирует Чернышева Sport24.

Чернышев добавил, что в «Авангарде» надеются на нормализацию ситуации в ближайшее время.

«Авангард» выступает во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России.

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Евро-Футбол.Ру,
Авангард Иван Чернышёв
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