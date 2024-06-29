Василий Кузнецов оценил тренерские перспективы Павлюченко

Тренер вратарей Василий Кузнецов высказался о тренерских перспективах экс-игрока «Спартака» и «Тоттенхэма» Романа Павлюченко.

Напомним, в апреле 42-летний Павлюченко стал тренером нападающих в московской «Родине-2».

Кузнецов уверен, что у Павлюченко есть все нужные качества для успешной тренерской карьеры.

— Он поиграл в ведущих клубах страны, постоянно вызывался за сборную, в чемпионате Англии выглядел очень здорово. Думаю, у него все получится, — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Напомним, Павлюченко завершил карьеру игрока осенью 2022 года. Последним клубом форварда было ногинское «Знамя».