Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал фотографию, на которой видно футбольный стадион в Ульяновске. Из-за сильного дождя почти всё поле оказалось затопленным – газон можно рассмотреть только на небольшом участке в центре.

Сотрудникам стадиона в Ульяновске нужно подумать над тем, сделать так, чтобы поле лучше справлялось с осадками, ведь в футбол играют и во время дождя. Похоже, и расположение стадиона оставляет желать лучшего, учитывая такое скопление воды.

Добавим, что «Волга» из Ульяновска выступает во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России.