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Вторая лига А: золото и серебро

Поле затоплено: Удивительное фото со стадиона в Ульяновске фото

18 Июня 2024 • 17:58 Комментировать

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал фотографию, на которой видно футбольный стадион в Ульяновске. Из-за сильного дождя почти всё поле оказалось затопленным – газон можно рассмотреть только на небольшом участке в центре.

Сотрудникам стадиона в Ульяновске нужно подумать над тем, сделать так, чтобы поле лучше справлялось с осадками, ведь в футбол играют и во время дождя. Похоже, и расположение стадиона оставляет желать лучшего, учитывая такое скопление воды.

 

Добавим, что «Волга» из Ульяновска выступает во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России.

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Евро-Футбол.Ру,
Волга Ульяновск
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