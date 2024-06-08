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Вторая лига А: золото и серебро

Бояринцев: «Ротор» хочет играть в Первой лиге, наши болельщики заслуживают этого»

08 Июня 2024 • 21:58 Комментировать

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев поделился комментарием о перспективах команды на выход в Мелбет-Первую лигу.

«Конечно, мы хотим, однозначно хотим играть в Первой лиге. Наши болельщики заслуживают этого, а, может, и дальнейших перспектив», — заявил Бояринцев журналистам.

Специалист отметил, что «Ротор» — клуб с большой историей, поэтому команда приложит все усилия для повышения в классе.

По итогам прошедшего розыгрыша Второй лиги «Ротор» занял четвертое место в турнирной таблице группы «Золото», что позволило клубу принять участие в переходных матчах.

Соперником «Ротора» в стыках станет «Новосибирск». Первая игра между командами пройдет 12 июня, а ответный поединок запланирован на 16 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Денис Бояринцев
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