Бояринцев заявил, что у «Ротора» есть шансы на выход в Мелбет-Первую лигу

Новый главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев высказался о матче заключительного тура Второй лиги с «Уфой».
«Нас ждет сложнейший выезд к «Уфе», поэтому стараемся перевернуть ситуацию в нашу пользу. У нас еще есть шансы на повышение в классе, будем делать все для этого», — цитирует Бояринцева портал «РБ Спорт».
Специалист отметил, что считает Волгоград футбольным городом.
Бывший футболист «Спартака» возглавил «Ротор» 28 мая и уже успел одержать первую победу в матче с «Новосибирском» (1:0).
Игра 18-го тура Второй лиги «Уфа» - «Ротор» пройдет в субботу, 8 июня. Старт поединка запланирован на 15:00 по московскому времени.Бояринцев — о «Роторе»: «Понимаю, в какой клуб пришёл»
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