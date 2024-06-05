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Бояринцев заявил, что у «Ротора» есть шансы на выход в Мелбет-Первую лигу

05 Июня 2024 • 21:33 Комментировать
Уфа
...
Ротор
08.06 15:00

Новый главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев высказался о матче заключительного тура Второй лиги с «Уфой».

«Нас ждет сложнейший выезд к «Уфе», поэтому стараемся перевернуть ситуацию в нашу пользу. У нас еще есть шансы на повышение в классе, будем делать все для этого», — цитирует Бояринцева портал «РБ Спорт».

Специалист отметил, что считает Волгоград футбольным городом.

Бывший футболист «Спартака» возглавил «Ротор» 28 мая и уже успел одержать первую победу в матче с «Новосибирском» (1:0).

Игра 18-го тура Второй лиги «Уфа» - «Ротор» пройдет в субботу, 8 июня. Старт поединка запланирован на 15:00 по московскому времени.

Бояринцев — о «Роторе»: «Понимаю, в какой клуб пришёл»

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