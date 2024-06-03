Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Вторая лига А: золото и серебро

«Ротор» победил в первой игре при Бояринцеве

03 Июня 2024 • 21:28 Комментировать
Ротор
1:0
Новосибирск

Волгоградский «Ротор» одержал победу в первой игре, в которой главным тренером клуба был бывший спартаковец Денис Бояринцев. Дома волгоградцы смогли победить «Новосибирск», одного из лидеров группы «золото» во Второй лиге А. Рамазан Гаджимуратов стал автором единственного гола в прошедшей игре.

Теперь «Ротор» набрал 24 очка и имеет в своём активе четвёртую позицию. Отставание от третьего места, на котором идёт «Новосибирск», составляет три очка. До второго места «Ротору» уже не добраться за один оставшийся тур – на нём расположилась песчанокопская «Чайка», 28 очков.

Протокол игры  
Ротор1:0Новосибирск
(1:0) Гаджимурадов Рамазан41'  
Аверкиев ВадимПелих ДанилНикитин АлексейШумских АлексейПрищепа ДмитрийЗавезён Юрий 80' (Ахмедханов Ризван ( 80') Пяткин Иван 72' (Шмаков Евгений ( 72') Сафронов ИльяГаджимурадов Рамазан 80' (Усанов Алексей ( 80') Агеев Михаил 72' (Болов Руслан ( 72') Арсентьев Даниил 11' (Шильников Глеб ( 11')
Запасные: Донцов КириллЧагров НикитаКамлашев ДаниилКрашевский ЯрославМухин Евгений
Киселёв Максим ВадимовичРедькович ДмитрийЕрохин КонстантинМакурин АнтонКараев МаксимШалаев Олег 82' (Кузьмин Артём II ( 82') Бамматгереев МуслимПопов Константин 71' (Малеев Артемий ( 71') Тюрин Владислав 78' (Глухов Егор ( 78') Бахарев Глеб 82' (Рожков Никита ( 82') Кобялко Антон 46' (Конев Александр ( 46')
Запасные: Полянский ДаниилСоловьёв Алексей
03 июня.

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ротор Денис Бояринцев

Новости по матчу

02 Июня
19:22
Рискованная ставка и прогноз на матч Ротор — Новосибирск Второй лиги А — 3 июня 2024
18:48
Прогноз и ставка на точный счёт матча Ротор — Новосибирск Второй лиги России — 3 июня 2024
28 Мая
18:32
Бояринцев — о «Роторе»: «Понимаю, в какой клуб пришёл»
16:00
Бояринцев возглавил «Ротор»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Станкович решил вернуть игрока в «Спартак» Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака»
Спортивные новости
Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Челябинск Челябинск
Муром Муром
1
1
Видео
Окончен
Краснодар-2 Краснодар-2
Уфа Уфа
0
4
Видео
Окончен
Чайка Чайка
Родина-2 Москва Родина-2 Москва
2
0
Видео
Окончен
Ротор Ротор
Новосибирск Новосибирск
1
0
Видео
Окончен
Металлург Липецк Металлург Липецк
Велес Москва Велес Москва
0
3
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Июня
21:28 · Вторая лига А
«Ротор» победил в первой игре при Бояринцеве
19:37 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» возвращается в Первую лигу официально
28 Мая
18:32 · Вторая лига А
Бояринцев — о «Роторе»: «Понимаю, в какой клуб пришёл»
16:00 · Вторая лига А
Бояринцев возглавил «Ротор» официально
15 Мая
21:55 · Россия. Премьер-лига
Автор гола с центра поля из Второй лиги рассказал, почему решился на удар
24 Апреля
15:41 · Вторая лига А
Тренера Писарева дисквалифицировали на четыре матча Второй лиги
18 Апреля
19:55 · Россия. Премьер-лига
Колыванов высказался о планах на будущее
16 Апреля
20:45 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Шерифа» Пилипчук возглавит клуб Второй лиги А
15 Апреля
17:34 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко – о контракте с «Родиной-2»: «Никуда он от меня не убежит»
11 Апреля
21:39 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «График в «Родине-2» пока свободный»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Родины-2»: «Молодёжь смотрит на Павлюченко с открытым ртом»
13:01 · Вторая лига А
Капитан «Леон Сатурна» объяснил 0:5 от «Зенита-2»
10 Апреля
18:15 · Вторая лига А
Баста рассказал, сколько «СКА-Ростов» тратил в профессиональном футболе
15:41 · Вторая лига А
Павлюченко стал тренером официально
08 Апреля
17:35 · Вторая лига А
Василенко объяснил, почему он категорически против легионеров во Второй лиге
Все новости