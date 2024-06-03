«Ротор» победил в первой игре при Бояринцеве

Волгоградский «Ротор» одержал победу в первой игре, в которой главным тренером клуба был бывший спартаковец Денис Бояринцев. Дома волгоградцы смогли победить «Новосибирск», одного из лидеров группы «золото» во Второй лиге А. Рамазан Гаджимуратов стал автором единственного гола в прошедшей игре.
Теперь «Ротор» набрал 24 очка и имеет в своём активе четвёртую позицию. Отставание от третьего места, на котором идёт «Новосибирск», составляет три очка. До второго места «Ротору» уже не добраться за один оставшийся тур – на нём расположилась песчанокопская «Чайка», 28 очков.
Протокол игры
|(1:0) Гаджимурадов Рамазан41'
Аверкиев Вадим•Пелих Данил•Никитин Алексей•Шумских Алексей•Прищепа Дмитрий•Завезён Юрий80' (Ахмедханов Ризван (80') •Пяткин Иван72' (Шмаков Евгений (72') •Сафронов Илья•Гаджимурадов Рамазан80' (Усанов Алексей (80') •Агеев Михаил72' (Болов Руслан (72') •Арсентьев Даниил11' (Шильников Глеб (11')
Киселёв Максим Вадимович•Редькович Дмитрий•Ерохин Константин•Макурин Антон•Караев Максим•Шалаев Олег82' (Кузьмин Артём II (82') •Бамматгереев Муслим•Попов Константин71' (Малеев Артемий (71') •Тюрин Владислав78' (Глухов Егор (78') •Бахарев Глеб82' (Рожков Никита (82') •Кобялко Антон46' (Конев Александр (46')
Запасные: Полянский Даниил•Соловьёв Алексей
03 июня.
Бан пользователя