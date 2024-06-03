«Ротор» победил в первой игре при Бояринцеве

Волгоградский «Ротор» одержал победу в первой игре, в которой главным тренером клуба был бывший спартаковец Денис Бояринцев. Дома волгоградцы смогли победить «Новосибирск», одного из лидеров группы «золото» во Второй лиге А. Рамазан Гаджимуратов стал автором единственного гола в прошедшей игре.

Теперь «Ротор» набрал 24 очка и имеет в своём активе четвёртую позицию. Отставание от третьего места, на котором идёт «Новосибирск», составляет три очка. До второго места «Ротору» уже не добраться за один оставшийся тур – на нём расположилась песчанокопская «Чайка», 28 очков.