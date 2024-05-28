Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Вторая лига А: золото и серебро

Бояринцев — о «Роторе»: «Понимаю, в какой клуб пришёл»

28 Мая 2024 • 18:32 Комментировать
Ротор
...
Новосибирск
03.06 19:00

Новый главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев прокомментировал своё назначение в волгоградский клуб.

28 мая «Ротор» сообщил о заключении трудового договора с Бояринцевым на один сезон.

Бояринцев рассказал, что получил предложение вчера вечером, а уже сегодня утром он прибыл в Волгоград и подписал контракт.

«Есть задачи, команда хочет идти дальше, подняться в статусе. Я понимаю, в какой клуб пришел. Постараюсь оправдать доверие болельщиков», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Ротор» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Второй лиги в группе «Золото».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ротор Денис Бояринцев

Новости по матчу

Сегодня, 28 Мая
16:00
Бояринцев возглавил «Ротор»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОТОР НОВОСИБИРСК
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Месси обратился к «Барселоне» Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии» Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название Аршавин назвал лучшего тренера сезона РПЛ - это не Семак и Личка Флик изменил решение «Барселоны» по Витору Роке и забраковал одного футболиста Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне»
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина «Челси» объявил об уходе Почеттино
Спортивные новости
Рыбин: Теперь чемпионат мира – это странный турнир Плющев: Я не ожидал, что Канада не выйдет в финал Быков: Я абстрагировался от чемпионата мира, потому что на нем нет сборной России Кожевников: Без России у США и Канады нет стимула на чемпионате мира Пивоварова рассказала, кто из россиянок может проявить себя на «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.05.24 в 16:00
Калуга Калуга
Спартак Кострома Спартак Кострома
Видео
29.05.24 в 16:00
Торпедо Миасс Торпедо Миасс
Химик Дзержинск Химик Дзержинск
Видео
29.05.24 в 17:00
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
Авангард Курск Авангард Курск
Видео
29.05.24 в 18:30
Текстильщик Текстильщик
Машук-КМВ Машук-КМВ
Видео
29.05.24 в 18:30
Динамо Брянск Динамо Брянск
Иртыш Омск Иртыш Омск
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Мая
18:32 · Вторая лига А
Бояринцев — о «Роторе»: «Понимаю, в какой клуб пришёл»
16:00 · Вторая лига А
Бояринцев возглавил «Ротор» официально
15 Мая
21:55 · Россия. Премьер-лига
Автор гола с центра поля из Второй лиги рассказал, почему решился на удар
24 Апреля
15:41 · Вторая лига А
Тренера Писарева дисквалифицировали на четыре матча Второй лиги
18 Апреля
19:55 · Россия. Премьер-лига
Колыванов высказался о планах на будущее
16 Апреля
20:45 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Шерифа» Пилипчук возглавит клуб Второй лиги А
15 Апреля
17:34 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко – о контракте с «Родиной-2»: «Никуда он от меня не убежит»
11 Апреля
21:39 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «График в «Родине-2» пока свободный»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Родины-2»: «Молодёжь смотрит на Павлюченко с открытым ртом»
13:01 · Вторая лига А
Капитан «Леон Сатурна» объяснил 0:5 от «Зенита-2»
10 Апреля
18:15 · Вторая лига А
Баста рассказал, сколько «СКА-Ростов» тратил в профессиональном футболе
15:41 · Вторая лига А
Павлюченко стал тренером официально
08 Апреля
17:35 · Вторая лига А
Василенко объяснил, почему он категорически против легионеров во Второй лиге
07 Апреля
16:50 · Вторая лига А
Матч в Курске пришлось отложить по соображениям безопасности
05 Апреля
18:01 · Россия. Премьер-лига
Петраков уйдёт из «Иртыша»
Все новости