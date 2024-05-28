Бояринцев — о «Роторе»: «Понимаю, в какой клуб пришёл»

Новый главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев прокомментировал своё назначение в волгоградский клуб.

28 мая «Ротор» сообщил о заключении трудового договора с Бояринцевым на один сезон.

Бояринцев рассказал, что получил предложение вчера вечером, а уже сегодня утром он прибыл в Волгоград и подписал контракт.

«Есть задачи, команда хочет идти дальше, подняться в статусе. Я понимаю, в какой клуб пришел. Постараюсь оправдать доверие болельщиков», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Ротор» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Второй лиги в группе «Золото».