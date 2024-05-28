Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев стал новым главным тренером волгоградского «Ротора». Об этом клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Трудовой договор 46-летнего специалиста с «Ротором» рассчитан до конца сезона-2024/25. На посту рулевого волгоградцев Бояринцев сменил Олега Сергеева.

Напомним, ранее Бояринцев возглавлял «Сокол», «Новосибирск», «Родину» и другие клубы.

После 16 туров «Ротор» занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги группы Золото. В копилке команды 21 набранное очко. Отставание от второй позиции, которая позволяет выйти в Мелбет-Первую лигу, составляет пять баллов.