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Вторая лига А: золото и серебро

Бояринцев возглавил «Ротор» официально

28 Мая 2024 • 16:00 Комментировать
Ротор
...
Новосибирск
03.06 19:00

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев стал новым главным тренером волгоградского «Ротора». Об этом клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Трудовой договор 46-летнего специалиста с «Ротором» рассчитан до конца сезона-2024/25. На посту рулевого волгоградцев Бояринцев сменил Олега Сергеева.

Напомним, ранее Бояринцев возглавлял «Сокол», «Новосибирск», «Родину» и другие клубы.

После 16 туров «Ротор» занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги группы Золото. В копилке команды 21 набранное очко. Отставание от второй позиции, которая позволяет выйти в Мелбет-Первую лигу, составляет пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Денис Бояринцев

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