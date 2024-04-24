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Тренера Писарева дисквалифицировали на четыре матча Второй лиги

24 Апреля 2024 • 15:41 Комментировать

Тренер «Краснодара-2» Николай Писарев получил красную карточку в недавней игре Второй лиги – третьего по рангу футбольного дивизиона страны – против «Уфы». Причиной удаления стали нецензурные оскорбления в адрес бригады арбитров.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел эпизод и принял решение дисквалифицировать Писарева на четыре матча Второй лиги. При принятии решения учитывался тот факт, что для специалиста это рецидив.

Отметим, что Николай Писарев входит в тренерский штаб Валерия Карпина в национальной сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Писарев Краснодар-2
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