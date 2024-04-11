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Вторая лига А: золото и серебро

Капитан «Леон Сатурна» объяснил 0:5 от «Зенита-2»

11 Апреля 2024 • 13:01 Комментировать

«Леон Сатурн» провально стартовал во второй лиге. В выездном поединке против дубля питерского «Зенита» подмосковная команда пропустила пять безответных мячей.

- Болельщики недовольны. Это не то, что они ожидают, и мы сами это понимаем, - приводят слова капитана команды Алексея Соловьёва «Вести Подмосковья».

Футболист также добавил, что его команда надеется заслужить прощение болельщиков и верит в то, что им дадут время исправиться в следующим поединках сезона. Главной проблемой Соловьёв считает психологию и обещает, что его партнеры поработают над этим компонентом.

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Леон Сатурн
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