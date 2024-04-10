Баста рассказал, сколько «СКА-Ростов» тратил в профессиональном футболе

Известный рэпер Василий Вакуленко, который является владельцем ростовского «СКА-Ростов», ответил на вопрос о расходах команды во Второй лиге.

«В профессиональном футболе, когда «СКА-Ростов» играл во Второй лиге, тратил много денег — до 80 миллионов в год», — приводит слова Вакуленко «Чемпионат».

Ранее Баста принял решение сняться с розыгрыша Второй лиги и перейти в Медийную футбольную лигу, чтобы сократить расходы клуба.

Стоит сказать, что пятый сезон Медиалиги стартует уже 19 апреля, однако «СКА-Ростов» пропустит первый тур, так как в пятом сезоне в группах выступают по пять команд.