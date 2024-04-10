Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко получил первую тренерскую работу.

42-летний Павлюченко назначен тренером нападающих в «Родине-2». Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

«Рады приветствовать Романа Анатольевича в рядах «Родины-2», — говорится в сообщении клуба.

Стоит сказать, что в тренерском штабе «Родины-2» уже работают несколько спартаковцев: Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов и Алексей Зуев.

На данный момент «Родина-2» занимает восьмое место в турнирной таблице Второй лиги А группы «Золото», имея в своей копилке всего пять очков после шести сыгранных туров.