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Павлюченко стал тренером официально

10 Апреля 2024 • 15:41 Комментировать
Родина-2 Москва
...
Муром
14.04 14:00

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко получил первую тренерскую работу.

42-летний Павлюченко назначен тренером нападающих в «Родине-2». Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

«Рады приветствовать Романа Анатольевича в рядах «Родины-2», — говорится в сообщении клуба.

Стоит сказать, что в тренерском штабе «Родины-2» уже работают несколько спартаковцев: Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов и Алексей Зуев.

На данный момент «Родина-2» занимает восьмое место в турнирной таблице Второй лиги А группы «Золото», имея в своей копилке всего пять очков после шести сыгранных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Родина-2

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