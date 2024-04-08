Василенко объяснил, почему он категорически против легионеров во Второй лиге

Олег Василенко, бывший тренер «Факела» и «Алании» объяснил, почему он против появления зарубежных игроков в российской Второй лиге. Напомним, что участие в ней иностранцев не регламентировано, но в последнее время эта тема активно обсуждается.

«Эта лига — подушка для развития молодёжи. Молодые ребята, которые хотят заиграть, должны пройти через Вторую лигу. Я против того, чтобы к нам в эту лигу приезжали второсортные легионеры», - приводит слова Василенко Legalbet.

Отметим, что участие легионеров в команде Мелбет-Первой лиги на данный момент ограничено максимум четырьмя игроками в отдельно взятой команде.