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Вторая лига А: золото и серебро

Василенко объяснил, почему он категорически против легионеров во Второй лиге

08 Апреля 2024 • 17:35 Комментировать

Олег Василенко, бывший тренер «Факела» и «Алании» объяснил, почему он против появления зарубежных игроков в российской Второй лиге. Напомним, что участие в ней иностранцев не регламентировано, но в последнее время эта тема активно обсуждается.

«Эта лига — подушка для развития молодёжи. Молодые ребята, которые хотят заиграть, должны пройти через Вторую лигу. Я против того, чтобы к нам в эту лигу приезжали второсортные легионеры», - приводит слова Василенко Legalbet.

Отметим, что участие легионеров в команде Мелбет-Первой лиги на данный момент ограничено максимум четырьмя игроками в отдельно взятой команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Василенко Вторая лига
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