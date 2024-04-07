Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Вторая лига А: золото и серебро

Матч в Курске пришлось отложить по соображениям безопасности

07 Апреля 2024 • 16:50 Комментировать
Авангард Курск
...
Текстильщик
Через 0 ч. -55 мин.

В воскресенье во Второй лиге пройдёт матч между курским «Авангардом» и «Текстильщиком».  Игра должна была стартовать в 16:00 по московскому времени, но была отложена. С места событий сообщили, что решение связано с соображениями безопасности.

Теперь пресс-служба «Текстильщика» объявила о том, что матч, согласно последней информации, стартует в 18:00.

Стоит сказать, что Курская область граничит с Украиной.

Добавим, что Вторая лига является третьим по рангу футбольным дивизионом России. Здесь первенство стартовало относительно недавно – в марте.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Авангард

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АВАНГАРД КУРСК ТЕКСТИЛЬЩИК
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Уфа Уфа
Челябинск Челябинск
2
0
Видео
Окончен
Новосибирск Новосибирск
Металлург Липецк Металлург Липецк
1
0
1.01 30.00 14.00
Видео
Окончен
Велес Москва Велес Москва
Муром Муром
1
0
Видео
Окончен
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
Динамо Брянск Динамо Брянск
2
2
Видео
Окончен
Иртыш Омск Иртыш Омск
Машук-КМВ Машук-КМВ
0
1
Видео
Окончен
Спартак Кострома Спартак Кострома
Торпедо Миасс Торпедо Миасс
1
0
Видео
100 мин
Химик Дзержинск Химик Дзержинск
Калуга Калуга
1
1
Видео
07.04.24 в 16:00
Авангард Курск Авангард Курск
Текстильщик Текстильщик
Видео
07.04.24 в 17:00
Ротор Ротор
Родина-2 Москва Родина-2 Москва
Видео
07.04.24 в 17:00
Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское
Краснодар-2 Краснодар-2
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
16:50 · Вторая лига А
Матч в Курске пришлось отложить по соображениям безопасности
05 Апреля
18:01 · Россия. Премьер-лига
Петраков уйдёт из «Иртыша»
01 Апреля
20:39 · Вторая лига А
Фанат пришёл на матч в Волгограде с пистолетом – его наказали 1
18:01 · Россия. Премьер-лига
Колыванов – о Кириченко: «У меня футбол повеселее, он всё-таки с Бердыевым работал»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Кириченко возглавил «Текстильщик» официально
28 Марта
15:27 · Вторая лига А
«Текстильщик» назвал причину расставания с Колывановым официально
14:40 · Вторая лига А
Колыванов покинул «Текстильщик» официально
22 Марта
22:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Матчи Первой и Второй лиг в выходные в Москве и Московской области отменены официально
21 Марта
18:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главного тренера «Ротора» вызвали на ковёр, начальство недовольно игрой команды
10 Марта
17:51 · Вторая лига А
​Круговой забил за «Зенит-2»
07 Марта
11:34 · Вторая лига А
«Леон Сатурн» завершил сбор в Сочи победой в спарринге
06 Марта
19:26 · Россия. Премьер-лига
Писарева дисквалифицировали на два матча Второй лиги
23 Февраля
19:05 · Россия. Премьер-лига
«Велес» арендовал форварда «Пари НН» официально
22 Февраля
18:44 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Уфы» Баклов сможет играть за сборную Таджикистана
19 Февраля
19:02 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» проиграла клубу Второй лиги
Все новости