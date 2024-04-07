Матч в Курске пришлось отложить по соображениям безопасности

В воскресенье во Второй лиге пройдёт матч между курским «Авангардом» и «Текстильщиком». Игра должна была стартовать в 16:00 по московскому времени, но была отложена. С места событий сообщили, что решение связано с соображениями безопасности.

Теперь пресс-служба «Текстильщика» объявила о том, что матч, согласно последней информации, стартует в 18:00.

Стоит сказать, что Курская область граничит с Украиной.

Добавим, что Вторая лига является третьим по рангу футбольным дивизионом России. Здесь первенство стартовало относительно недавно – в марте.