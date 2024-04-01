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Вторая лига А: золото и серебро

Фанат пришёл на матч в Волгограде с пистолетом – его наказали

01 Апреля 2024 • 20:39 Комментировать

В начале весны во Второй лиге проходил матч между весьма известными командами – «Ротор» играл против «Уфы». 46-летний мужчина из Волгограда пришёл на игру с пневматическим пистолетом. Болельщика признали виновным по первой части статьи 20.31 КоАП РФ. Мужчина получил штраф в три тысячи рублей. Об этом рассказывает пресс-служба судов Волгоградской области.

 Отметим, что матч между «Ротором» и «Уфой» завершился победой гостей с минимальным счётом 1:0. С тех пор во Второй лиге волгоградцы не проигрывали (две победы и ничья).

Стоит сказать, что ещё несколько лет назад «Ротор» и «Уфа» выступали в топ-дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Уфа
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