Игорь Колыванов покинул должность главного тренера «Текстильщика», хотя в трёх весенних матчах Второй лиги – третьего по рангу футбольного дивизиона страны – команда смогла набрать пять очков.

«Текстильщик» объяснил расставание с Колывановым тем, что у специалиста возникли «проблемы личного характера». Именно поэтому трудовое соглашение было расторгнуто досрочно.

Клуб поблагодарил Колыванова за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. На ближайшей игре команду возглавил Артур Авакянц.

В субботу, 30 марта, «Текстильщик» будет играть на выезде против «Химика».