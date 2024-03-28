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«Текстильщик» назвал причину расставания с Колывановым официально

28 Марта 2024 • 15:27 Комментировать
Химик Дзержинск
...
Текстильщик
30.03 15:00

Игорь Колыванов покинул должность главного тренера «Текстильщика», хотя в трёх весенних матчах Второй лиги – третьего по рангу футбольного дивизиона страны – команда смогла набрать пять очков.

«Текстильщик» объяснил расставание с Колывановым тем, что у специалиста возникли «проблемы личного характера». Именно поэтому трудовое соглашение было расторгнуто досрочно.

Клуб поблагодарил Колыванова за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. На ближайшей игре команду возглавил Артур Авакянц.

В субботу, 30 марта, «Текстильщик» будет играть на выезде против «Химика».

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Игорь Колыванов

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Сегодня, 28 Марта
14:40
Колыванов покинул «Текстильщик»
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