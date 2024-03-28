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Колыванов покинул «Текстильщик» эксклюзив

28 Марта 2024 • 14:40 Комментировать
Химик Дзержинск
...
Текстильщик
30.03 15:00

Игорь Колыванов покинул должность главного тренера «Текстильщика». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Колыванов тренировал «Текстильщик» с лета 2022 года. В 59 официальных матчах под руководством этого специалиста команда отпраздновала 28 побед при 16 ничьих и 15 поражениях.

Отметим, что «Текстильщик» представляет Вторую лигу, то есть третий по рангу футбольный дивизион России. В трёх прошедших весенних турах команда не проигрывала, набрав пять очков (ничья, победа, ничья).

Ближайший матч «Текстильщик» проведёт в субботу, 30 марта. Соперником команды будет «Химик». 

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Игорь Колыванов

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