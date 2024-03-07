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«Леон Сатурн» завершил сбор в Сочи победой в спарринге

07 Марта 2024 • 11:34 Комментировать

Подготовка «Леон Сатурна» к возобновлению сезона вышла на финишную прямую. Команда из Раменского завершила сочинский сбор товарищеским матчем с «Космосом», представляющим Долгопрудный и победила со счётом 2:0. «Сатурн» отбил все опасные атаки соперника, после чего Денис Бескоровайный забил первый мяч, а вскоре Артём Шаболин реализовал 11-метровый штрафной удар.

Вечером после спарринга футболисты из Раменского на поезде отбыли домой. После трех выходных они снова соберутся на клубной базе в Кратове, сообщают «Вести Подмосковья».

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Леон Сатурн
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