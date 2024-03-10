​Круговой забил за «Зенит-2»

«Зенит-2» в настоящий момент готовится к официальным играм на сборах в Турции. В воскресенье команда проводит товарищеский матч против «Мурас Юнайтед». В начале второго тайма за питерскую команду голом отметился защитник Данил Круговой. После его точного удара счёт стал 1:1.

Напомним, что зимой Круговой подписал предварительный контракт с ЦСКА – футболист перейдёт в московскую команду летом. «Зенит» после этого решил отправить Кругового во вторую команду, где он завершит нынешний сезон.

Отметим, что «Зенит-2» выступает в третьем по рангу футбольном дивизионе России.