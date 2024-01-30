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Глушаков сам решил покинуть костромской «Спартак»

30 Января 2024 • 20:32 Комментировать

Заместитель гендиректора костромского «Спартака» по вопросам медиа Елена Трошкина ответила на вопрос о бывшем хавбеке команды Денисе Глушакове.

Ранее стало известно, что 37-летний Глушаков расторг трудовой договор со «Спартаком», за который выступал в первой части сезона.

«Был ли вариант, что Денис останется до конца сезона? Конечно, при его желании мы бы оставили его в команде. И в медиа, и на поле, и в раздевалке от Дениса был только плюс», — приводит слова Трошкиной «РБ Спорт».

Специалист отметила, что «Спартак» не думает о возможном сотрудничестве с Глушаковым в будущем, потому что сейчас клуб делает ставку на молодых футболистов.

На данный момент Глушаков готовится к возобновлению сезона под руководством Валерия Карпина в «Ростове».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Кострома Денис Глушаков Елена Трошкина ещё теги
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