Глушаков сам решил покинуть костромской «Спартак»

Заместитель гендиректора костромского «Спартака» по вопросам медиа Елена Трошкина ответила на вопрос о бывшем хавбеке команды Денисе Глушакове.

Ранее стало известно, что 37-летний Глушаков расторг трудовой договор со «Спартаком», за который выступал в первой части сезона.

«Был ли вариант, что Денис останется до конца сезона? Конечно, при его желании мы бы оставили его в команде. И в медиа, и на поле, и в раздевалке от Дениса был только плюс», — приводит слова Трошкиной «РБ Спорт».

Специалист отметила, что «Спартак» не думает о возможном сотрудничестве с Глушаковым в будущем, потому что сейчас клуб делает ставку на молодых футболистов.

На данный момент Глушаков готовится к возобновлению сезона под руководством Валерия Карпина в «Ростове».