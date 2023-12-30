Глушаков: Хочется красиво хлопнуть дверью

Экс-полузащитник столичного «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о том, чего он ждёт от предстоящего 2024 года.

«Самое главное, чтобы было здоровье. Хотелось бы провести хороший сезон. Есть определенные цели, задачи. Как говорится: «Хлопни дверью красиво», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом Глушаков покинул «Пари НН», а в сентябре присоединился к «Спартаку» из Костромы, который выступает во Второй лиге А (золото).

В текущем сезоне 36-летний хавбек принял участие в семи матчах, в которых смог записать на свой счет одну результативную передачу.