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Вторая лига А: золото и серебро

Глушаков: Хочется красиво хлопнуть дверью

30 Декабря 2023 • 16:15 Комментировать

Экс-полузащитник столичного «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о том, чего он ждёт от предстоящего 2024 года.

«Самое главное, чтобы было здоровье. Хотелось бы провести хороший сезон. Есть определенные цели, задачи. Как говорится: «Хлопни дверью красиво», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом Глушаков покинул «Пари НН», а в сентябре присоединился к «Спартаку» из Костромы, который выступает во Второй лиге А (золото).

В текущем сезоне 36-летний хавбек принял участие в семи матчах, в которых смог записать на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Кострома Денис Глушаков
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