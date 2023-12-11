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Егоров покидает пост гендиректора «Уфы»

11 Декабря 2023 • 18:00 Комментировать

В футбольном клубе из столицы Башкортостана грядут перемены.

Бывший рефери ФИФА, а ныне генеральный директор ФК «Уфа» Александр Егоров оставляет свой пост с этого понедельника, об этом сообщает портал Metaratings. По информации источника, Егоров уже попрощался как с сотрудниками клуба, так и с футболистами.

Напомним, что Егоров стал гендиректором уфимцев совсем не так давно – с июня 2023 года. При нём команда заняла третье место в группе «золото» Второй лиги А.

Ранее сообщалось, что при Егорове в «Уфе» произошли чрезмерные траты клубного бюджета. Однако глава Минспорта Башкортостана это опроверг.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Александр Егоров
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