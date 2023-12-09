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В «Уфе» опровергли перерасход бюджета, но не исключили отставку Егорова

09 Декабря 2023 • 19:32 Комментировать

В Министерстве спорта Башкортостана отреагировали на информацию от журналиста Сергея Ильёва. Ранее он сообщал, что руководство ФК «Уфа» может быть распущено за то, что в клубном бюджете появились задолженности, поэтому руководство клуба во главе с гендиректором Александром Егоровым отправят в отставку.

«Перерасхода бюджетных средств нет, это не соответствует действительности. Какой объём финансирования был утвержден, такой и остается», - говорит «Матч ТВ» министр спорта республики Руслан Хабибов.

Тем не менее, чиновник не исключил что гендиректор уфимцев Александр Егоров всё же покинет свой пост.

«Пока ничего не скажу. Всё когда-то может быть», - добавил Хабибов.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Александр Егоров Руслан Хабибов ещё теги
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