В «Уфе» опровергли перерасход бюджета, но не исключили отставку Егорова

В Министерстве спорта Башкортостана отреагировали на информацию от журналиста Сергея Ильёва. Ранее он сообщал, что руководство ФК «Уфа» может быть распущено за то, что в клубном бюджете появились задолженности, поэтому руководство клуба во главе с гендиректором Александром Егоровым отправят в отставку.

«Перерасхода бюджетных средств нет, это не соответствует действительности. Какой объём финансирования был утвержден, такой и остается», - говорит «Матч ТВ» министр спорта республики Руслан Хабибов.

Тем не менее, чиновник не исключил что гендиректор уфимцев Александр Егоров всё же покинет свой пост.

«Пока ничего не скажу. Всё когда-то может быть», - добавил Хабибов.