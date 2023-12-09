Руководство «Уфы» могут отправить в отставку

Интересные новости из столицы Башкортостана – там руководство республиканского ФК «Уфа», некогда выступавшего в Премьер-лиге, могут отправить в отставку. Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв по своим информационным каналам.

«Все руководство «Уфы» во главе с гендиром Александром Егоровым, экс-рефери ФИФА, и исполнительным директором клуба Сергеем Фельдманом с большой долей вероятности отправят на выход», - пишет Ильёв.

Как поясняет журналист, это не связано с результатами клуба. «Уфа» в группе «золото» Второй лиги А завершила год на третьем месте.

«Уфа» - бюджетный клуб, есть регламентирующие нормы, на что можно тратить средства. «Фиолетовые» же вкладывались в премии, в другие вещи. Образовались задолженности. Они не носят критический характер, но клуб вышел из бюджета», - поясняет Ильёв причину для роспуска руководства.